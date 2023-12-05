 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WP узнала о фразе про перерезанные глотки в напутствии ВСУ от Милли

Сюжет
Военная операция на Украине
Во время подготовки бойцов ВСУ Марк Милли говорил, что не должно быть ни одного россиянина, который идет спать, не задаваясь вопросом, не убьют ли его. Путин говорил, что Запад использует Украину как «таран»
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Генерал Марк Милли, до недавнего времени занимавший пост главы Комитета начальников штабов США, во время учений в немецком Висбадене в 2022 году призвал украинских спецназовцев держать противника в страхе, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи», — привел слова генерала чиновник, присутствовавший при разговоре.

Этим наставлением Милли хотел «вдохновить» украинских военных на проведение операций на подконтрольных России территориях, отмечает WP. Тогда же, по данным газеты, на Западе решили сосредоточить основное наступление ВСУ в Запорожской области, чтобы «перерезать» сухопутный путь в Крым.

Источники газеты рассказали, что самый оптимистичный сценарий предполагал, что ВСУ смогут выйти к Азовскому морю через 60–90 дней после начала контрнаступления, а потери составят от 30 до 40%. При этом пессимистичный сценарий предусматривал провал наступления, после которого Россия сможет начать собственное.

WP узнала о спорах с Киевом и уступке США по контрнаступлению Украины
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Москва называла украинское контрнаступление, которое началось в начале июня, провалившимся. По данным российского Минобороны на 1 декабря, потери ВСУ с начала лета составили 125 тыс. человек. О том, что контрнаступление не достигло намеченных целей, говорил и украинский президент Владимир Зеленский.

Российские власти также неоднократно обвиняли Запад в использовании Украины в качестве полигона и «тарана» против России. «Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой», — говорил в феврале президент России Владимир Путин.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

Он также отмечал беспрецедентный уровень русофобии на Западе, который, по его словам, был там задолго до проведения спецоперации. «Западные элиты какими были, такими и остались — колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм», — утверждал глава государства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Русские Военная операция на Украине учения контрнаступление
Материалы по теме
Reuters узнал о получении штатами США миллиардов долларов за помощь Киеву
Политика
Минюст предложил наказывать за «русофобию»
Политика
Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ с Набиуллиной и Новаком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 17:18
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:18
На Кубани три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом Общество, 18:16
Военная операция на Украине. Карта на 5 декабря Политика, 18:16
Как российская торговая сеть формирует полезные привычки россиян Тренды, 18:14
Какие самые необычные желания клиентов готовы исполнить банки Отрасли, 18:13
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 18:13
В погранслужбе Украины назвали среднее число уклонистов на границе Политика, 18:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Крупнейший в США майнер добыл более 1 тыс. биткоинов за ноябрь Крипто, 18:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:09
WP узнала о фразе про перерезанные глотки в напутствии ВСУ от Милли Политика, 18:09
ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке Финансы, 18:04
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 18:00
НРД: два брокера получили лицензии на разблокировку активов клиентов Инвестиции, 18:00
На форуме «Мы вместе» дан старт благотворительной акции «Елка желаний» Пресс-релиз, 18:00