WP узнала о фразе про перерезанные глотки в напутствии ВСУ от Милли

Во время подготовки бойцов ВСУ Марк Милли говорил, что не должно быть ни одного россиянина, который идет спать, не задаваясь вопросом, не убьют ли его. Путин говорил, что Запад использует Украину как «таран»

Марк Милли (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Генерал Марк Милли, до недавнего времени занимавший пост главы Комитета начальников штабов США, во время учений в немецком Висбадене в 2022 году призвал украинских спецназовцев держать противника в страхе, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи», — привел слова генерала чиновник, присутствовавший при разговоре.

Этим наставлением Милли хотел «вдохновить» украинских военных на проведение операций на подконтрольных России территориях, отмечает WP. Тогда же, по данным газеты, на Западе решили сосредоточить основное наступление ВСУ в Запорожской области, чтобы «перерезать» сухопутный путь в Крым.

Источники газеты рассказали, что самый оптимистичный сценарий предполагал, что ВСУ смогут выйти к Азовскому морю через 60–90 дней после начала контрнаступления, а потери составят от 30 до 40%. При этом пессимистичный сценарий предусматривал провал наступления, после которого Россия сможет начать собственное.

Москва называла украинское контрнаступление, которое началось в начале июня, провалившимся. По данным российского Минобороны на 1 декабря, потери ВСУ с начала лета составили 125 тыс. человек. О том, что контрнаступление не достигло намеченных целей, говорил и украинский президент Владимир Зеленский.

Российские власти также неоднократно обвиняли Запад в использовании Украины в качестве полигона и «тарана» против России. «Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой», — говорил в феврале президент России Владимир Путин.

Он также отмечал беспрецедентный уровень русофобии на Западе, который, по его словам, был там задолго до проведения спецоперации. «Западные элиты какими были, такими и остались — колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм», — утверждал глава государства.