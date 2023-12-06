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Общество ,  
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Фильму Сокурова «Александра» выдали повторное прокатное удостоверение

Минкульт выдал удостоверение на повторный прокат фильму Сокурова «Александра»
Оператор-постановщик Александр Буров и Александр Сокуров на съёмках фильма &laquo;Александра&raquo;, Грозный,&nbsp;26 июня 2006 г.
Оператор-постановщик Александр Буров и Александр Сокуров на съёмках фильма «Александра», Грозный, 26 июня 2006 г. (Фото: РИА Новости)

Фильм народного артиста России Александра Сокурова «Александра» получил удостоверение на повторный прокат, следует из данных Минкульта.

Сюжет «Александры» разворачивается в Чечне. Пожилая женщина Александра приезжает туда, чтобы навестить своего внука — офицера российской армии. Она живет в военном городке и открывает для себя быт военнослужащих. Главную роль в ленте сыграла оперная певица Галина Вишневская. Сокуров написал сценарий фильма специально для нее.

Лента вышла в 2007 году. За картину Вишневская получила премию «Хрустальный симург» в Тегеране и победу в номинации «Лучшая женская роль» по версии национальной премии гильдии киноведов «Белый слон». 

Теперь картина повторно выйдет в российский прокат «в авторской редакции 2023 года» с возрастной маркировкой 16+. Как Сокуров рассказал агентству ТАСС, премьерный показ новой версии состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.

«Это радостная весть для меня, потому что я с тревогой ждал, какое решение будет принято Министерством культуры», — сказал режиссер. По его словам, премьера станет частью программы Фестиваля Галины Вишневской, который пройдет с 8 по 12 декабря.

«Сказку» Сокурова выложили на YouTube после отказа Минкультуры в прокате
Политика
Александр Сокуров

В октябре власти отказались выдать прокатное удостоверение новому фильму режиссера «Сказка». Перед этим показ картины запретили на фестивале «Каро.Арт» в Москве.

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3 декабря Сокуров заявил РБК, что завершил профессиональную карьеру. Он отметил, что он — «русский человек», поэтому он не собирается покидать Россию. Порталу News.ru режиссер сказал, что больше не работает над новыми проектами, поскольку ему «нельзя будет снимать и показывать кино в России». Сокуров подчеркнул, что «Сказку» выпустили в прокат во многих странах, но только в Германии и России ее запретили.

Теги
Александр Сокуров фильмы Минкультуры Галина Вишневская

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