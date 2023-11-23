ФСБ в Брянской области задержала россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ
В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося выехать на Украину для вступления в вооруженные силы страны (ВСУ), сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.
По данным силовиков, мужчина хотел уехать «для участия в боевых действиях против вооруженных сил» России. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса (покушение на участие в деятельности террористической организации). Мужчину арестовали.
Брянская область находится на границе с Украиной.
ФСБ регулярно сообщает о задержаниях граждан России, которые собирались уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в зоне военной операции или как-либо еще поддержать украинскую сторону.
4 сентября ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержала изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области. У задержанного изъяли, в частности, 5 кг взрывчатых веществ и 17 электродетонаторов.
5 сентября силовики задержали жителя Краснодарского края при попытке покинуть страну для вступления в ВСУ. По версии правоохранительных органов, мужчина связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против российских военных. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и по ст. 275 Уголовного кодекса (приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника).
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