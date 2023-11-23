 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

ФСБ в Брянской области задержала россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ

ФСБ: в Брянской области задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося выехать на Украину для вступления в вооруженные силы страны (ВСУ), сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным силовиков, мужчина хотел уехать «для участия в боевых действиях против вооруженных сил» России. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса (покушение на участие в деятельности террористической организации). Мужчину арестовали.

Брянская область находится на границе с Украиной.

ФСБ задержала украинца в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже
Политика

ФСБ регулярно сообщает о задержаниях граждан России, которые собирались уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в зоне военной операции или как-либо еще поддержать украинскую сторону.

4 сентября ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержала изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области. У задержанного изъяли, в частности, 5 кг взрывчатых веществ и 17 электродетонаторов.

5 сентября силовики задержали жителя Краснодарского края при попытке покинуть страну для вступления в ВСУ. По версии правоохранительных органов, мужчина связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против российских военных. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и по ст. 275 Уголовного кодекса (приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника).

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ФСБ Украина Брянская область ВСУ

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Песков рассказал, на кого надо давить для переговоров по Украине
Политика
FT узнал об опасениях Киева навсегда потерять уехавших на Запад украинцев
Политика
Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 16:00
В три раза больше выручки после ребрендинга: кейс франчайзи «Шашлыкоff» РБК+, 17:34
QIWI — о ESG-принципах в стратегиях финтех-компаний Отрасли, 17:33
Бизоны против глобального потепления: что такое Плейстоценовый парк Тренды, 17:33
РЖД ответили на данные о пьяной дежурной, допустившей аварию поездов Общество, 17:32
Татулова назвала необоснованными претензии со стороны ФНС и МВД Бизнес, 17:31
Дворкович назвал «самым разумным» выступление россиян под флагом FIDE Спорт, 17:31
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 17:26
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Воздух, вода, земля: как устроен экомониторинг в Москве РБК и ДПиООС, 17:24
Катар назвал срок начала перемирия в секторе Газа Политика, 17:21
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 17:13
ФСБ в Брянской области задержала россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ Политика, 17:07
Коттеджи и отели: сколько стоит аренда на Новый год в Подмосковье Недвижимость, 17:07
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 17:05
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 17:01