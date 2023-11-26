 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь

Богомаз: в Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В 4:24 мск он рассказал, что два дрона самолетного типа уничтожили над Карачевским и Брянским районами, спустя почти полтора часа он добавил, что система ПВО сбила еще два беспилотника над Брянским районом. Пострадавших и разрушений не было в обоих случаях, оперативные службы выехали на место.

О сбитых в четырех регионах — Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях — дронах ночью 26 ноября сообщило Минобороны. По данным оборонного ведомства на 04:46 мск, средства ПВО уничтожили 11 аппаратов.

Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах над четырьмя регионами
Политика

Об атаке беспилотников на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, средства противовоздушной обороны перехватили несколько дронов, летевших в сторону Москвы, в Наро-Фоминске, Подольске, Одинцовском и Раменском городских округах.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что в Тульской области ПВО сбили два беспилотника, один из них врезался в жилой дом в Туле. В результате этого есть один пострадавший — это мужчина, он получил легкое резанное ранение. Ему оказали медицинскую помощь.

По данным телеграм-канала Mash, беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина, пострадавший при этом человек получил травму стопы.

Читайте на РБК Pro
Чем африканские маркетплейсы Jumia и Zando отличается от Wildberries
Отложите чашку кофе утром: секреты бодрости нейробиолога из Стэнфорда
Почему креативные сотрудники начинают диктовать условия работодателям
Что будет с ценами на золото в 2024 году

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Брянская область Александр Богомаз беспилотники Украина

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Бочаров заявил об отсутствии пострадавших при атаке дронов у Волгограда
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 16 дронов над двумя регионами
Политика
Минобороны сообщило об ударе дрона ВСУ по группе российских журналистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой ветки метро Бизнес, 06:38
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:22
В Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь Политика, 06:11
Губернатор сообщил о врезавшемся в жилой дом дроне в Туле Политика, 05:58
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Подольске и Раменском округе Политика, 05:43
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах над четырьмя регионами Политика, 04:32
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Собянин заявил о предотвращении попытки массовой атаки дронов Политика, 04:29
Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами в зону спецоперации Политика, 04:28
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Премьер-министр Баварии заявил о государственном кризисе в Германии Политика, 03:25
Глава Минпромторга Чехии сообщил о поставках газа из России Политика, 03:23
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Мэр Львова призвал поляков «вернуться к реальности» и остановить блокаду Политика, 03:14