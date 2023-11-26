Богомаз: в Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь

В Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В 4:24 мск он рассказал, что два дрона самолетного типа уничтожили над Карачевским и Брянским районами, спустя почти полтора часа он добавил, что система ПВО сбила еще два беспилотника над Брянским районом. Пострадавших и разрушений не было в обоих случаях, оперативные службы выехали на место.

О сбитых в четырех регионах — Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях — дронах ночью 26 ноября сообщило Минобороны. По данным оборонного ведомства на 04:46 мск, средства ПВО уничтожили 11 аппаратов.

Об атаке беспилотников на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, средства противовоздушной обороны перехватили несколько дронов, летевших в сторону Москвы, в Наро-Фоминске, Подольске, Одинцовском и Раменском городских округах.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что в Тульской области ПВО сбили два беспилотника, один из них врезался в жилой дом в Туле. В результате этого есть один пострадавший — это мужчина, он получил легкое резанное ранение. Ему оказали медицинскую помощь.

По данным телеграм-канала Mash, беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина, пострадавший при этом человек получил травму стопы.