Сергей Лавров поменял iPhone на другой смартфон

Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от iPhone в пользу смартфона другого производителя, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

5 декабря в телеграм-канале «Вы слушали маяк» было опубликовано видео, на котором видно, что Лавров достает смартфон, не похожий на iPhone. В сообщении говорилось, что это китайский Huawei P60 Pro.

В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с министром, который был на саммите G20 в Индонезии. На столе перед Лавровым лежал iPhone. Обратившему внимание на это блогеру Анатолию Шарию Захарова ответила, что «iPhone в Китае собирают миллиард китайцев», и поблагодарила его, что он думает о безопасности России».

За последний год ряд российских ведомств и госкомпаний запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. В марте «Коммерсантъ» писал со ссылкой на свои источники, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента обяжут отказаться от смартфонов iPhone из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента (АП) не смогут использовать смартфоны на базе iOS или Android в служебных целях. В августе аналогичные меры были приняты в РЖД и Минцифры. С 25 декабря запрет на использование техники Apple начнет действовать в Банке России.

В начале июня ФСБ сообщала о выявленной в iPhone «аномалии», связанной с «разведывательной акцией американских спецслужб». По информации ведомства, несколько тысяч iPhone подверглись заражению шпионским ПО, в их числе — устройства сотрудников дипломатических представительств в России. В ФСБ сочли, что это говорит о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США. Американская компания опровергла заявление спецслужбы.



