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Общество ,  
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Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани выросло до 14 человек

Минздрав: число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани выросло до 14 человек
Фото: Прокуратура Краснодарского края
Фото: Прокуратура Краснодарского края

В результате ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае число пострадавших выросло до 14 человек, сообщили РБК в пресс-службе в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава.

Для оказания помощи пострадавшим, в том числе одному ребенку, на место выехали шесть выездных медицинских бригад скорой помощи. Всех пассажиров госпитализировали в больницу, пять человек, получивших ранения, попали в реанимацию. Три человека погибли.

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Фото:МВД России

5 декабря на Кубани столкнулись бензовоз «КАМАЗ» и маршрутный автобус IVECO. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю уточнили, что авария произошла на 64-м км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк.

4 декабря в Воронежской области грузовик врезался в колонну автобусов Росгвардии, один человек погиб — пассажир грузовика, еще четверо пострадали. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». По информации телеграм-канала Mash, дальнобойщик уснул за рулем и врезался в колонну из трех росгвардейских «Уралов» и двух машин сопровождения, стоявших на обочине.

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Краснодарский край ДТП новости

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