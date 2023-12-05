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На Кубани три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом

Три человека погибли при столкновении бензовоза и маршрутки в Краснодарском крае

На Кубани три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом
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На Кубани столкнулись бензовоз и маршрутный автобус, погибли три человека, еще семеро получили ранения, сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, авария произошла около 16:20 (совпадает с мск) на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. Там столкнулись бензовоз КАМАЗ и автобус IVECO.

«По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения», — говорится в публикации. Пострадавших доставили в больницу. Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Самарской области
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Фото:МЧС России по Самарской области

В конце октября четыре человека погибли в ДТП с бензовозом и легковым автомобилем в Самарской области. «Комсомольская правда — Самара» уточнила, что жертвами стали две женщины и двое мужчин.

Теги
Краснодарский край ДТП погибшие
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