В Воронежской области грузовик врезался в колонну автобусов Росгвардии

В Воронежской области фура протаранила стоявшую на обочине колонну Росгвардии, погиб пассажир большегруза, пострадали, по разным данным, от 4 до 7 росгвардейцев. Дальнобойщик уснул за рулем, пишет Mash. Официальных заявлений нет

Грузовик врезался в колонну грузовиков Росгвардии в Воронежской области, один человек погиб, четверо пострадали, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Baza пишет об одном погибшем и шести пострадавших. По данным телеграм-канала, ДТП произошло в Бобровском районе, на трассе М-4 «Дон». Погиб пассажир грузовика, пострадавшие — водитель фуры и пятеро росгвардейцев. По информации «112», пострадали семь бойцов Росгвардии.

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Mash сообщает, что дальнобойщик уснул за рулем и врезался в колонну из трех росгвардейских «Уралов» и двух машин сопровождения, стоявших на обочине. С места ДТП госпитализировали пять бойцов Росгвардии и сменщика водителя фуры, последний скончался в больнице от полученных травм. По сведениям телеграм-канала, ему было 29 лет.

На видео момента столкновения с камер наблюдения видно, что фура съехала с дороги на обочину, протаранив автобус Росгвардии.

Двум днями ранее легковушка протаранила группу военных на Камчатке на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково близ воинской части. По данным «Камчатка-Информ», пострадали шесть человек, четверо из них получили серьезные травмы. Агентство «Кам24» писало, что пострадавшие — военные срочной службы.

По данным Baza, военнослужащих, которые шли в столовую, сбил 27-летний лейтенант, не справившийся с управлением. Пострадали 11 человек, троих госпитализировали. Материалы по ДТП передали в военно-следственный отдел Следственного комитета, утверждает Baza.