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На трассе в Подмосковье 20 машин попали в ДТП во время снегопада

В Подмосковье на Новорижском шоссе произошло массовое ДТП с участием 20 машин
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Подмосковье количество аварий на Новорижском шоссе достигло девяти, сообщили РБК в пресс-службе главном управлении МВД России по Московской области.

«Количество ДТП возросло до 9. Количество поврежденных [в этих ДТП] машин возросло до 20», — рассказали в ведомстве. 

Ранее РБК в МВД сообщили о двух авариях: в первом ДТП водитель Datsun не справился с управлением и столкнулся с Audi, во втором — аналогичная ситуация произошла с Suzuki и грузовиком Ford. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал, повреждения в общей сложности получили девять авто.

В Подмосковье произошло массовое ДТП
Общество
Фото:МВД России

По информации ТАСС, причиной аварии стали скользкая дорога и снегопад. Ранее в главном управлении МЧС по Москве предупредили о метели, ветре с порывами до 16 м/с, а также гололедице и снежных заносах. Водителям порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию во время движения, а также избегать внезапных маневров.

Теги
Подмосковье Московская область новости ДТП
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