Польские перевозчики заявили об уменьшении числа фур Украины на границе

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Количество украинских грузовик с гуманитарной помощью резко сократилось на польской границе, заявил член Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Яцек Сокол.

Перевозчик отметил, что с 30 ноября украинских машин с гумпомощью «вдруг стало гораздо меньше, потому что украинские водители сообщили своему начальству, что у них будут проверять документы и, возможно, возбудят дела [по результатам проверки], потому что подделка документов наказуема». Проверкой занимается Национальная налоговая администрация Польши.

«Сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — добавил Сокол.

С начала ноября польские дальнобойщики заблокировали четыре погранперехода на границе с Украиной. Протестующие требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле и европейские коллеги на этом фоне испытывают проблемы.

Польские перевозчики пропускают по одному грузовику в час, за исключением транспорта с гуманитарной и военной помощью, животными и скоропортящимися продуктами. Правительства Польши и Украины совместно с Еврокомиссией призвали протестующих пропустить все фуры, но они отказались.

5 декабря послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве выразили властям страны демарш из-за блокады. Пресс-секретарь эстонского МИДа Брита Кикас отметила, что в Таллине надеются на скорое решение проблемы, возникшей между Украиной, Польшей и Еврокомиссией.