Синоптик предупредил о «посинении» регионов России от холода

Некоторые регионы России «посинели» на прогностической карте в преддверии аномальных холодов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он обратил внимание, что власти многих российских регионов объявили на их территории штормовое предупреждение из-за аномального понижения температуры в период с 6 по 10 декабря.

В частности, в Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях — на 16-18 градусов, предупредил синоптик.

«Это значит, что в большинстве регионов морозы будут в диапазоне [минус] 16-23 градуса, а в этих северных регионах — [минус] 25-29 градусов» — сказал он.

В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа температура опустится на 7-14 градусов ниже нормы. Там прогнозируются морозы в диапазоне от минус 15 до минус 25 градусов, предупредил специалист. Так, в Архангельской области, Ненецком автономном округе ожидается до минус 27-34 градусов, а в Республике Коми — до минус 37 градусов, отметил собеседник агентства.

В Приволжском федеральном округе температура отклонится от нормы на 14-21 градус, а в Кировской и Нижегородской областях, Пермском крае она будет на 20-23 градуса ниже нормальных показателей, продолжил синоптик.

«Это означает, что в большинстве регионов морозы прогнозируются до [минус] 20-27 градусов, а в этих трех — до [минус] 28-36 градусов», — пояснил Вильфанд.

Такую ситуацию синоптик назвал необычной и опасной. «Смотреть на карту России сейчас очень непривычно. Все эти регионы посинели от холода — все они окрашены густым синим цветом, который характеризует аномалии на прогностический карте», — сказал он.

В московском регионе, по словам Вильфанда, с пятницы 8 декабря прогнозируются морозы до минус 16-18 градусов днем и до минус 20-23 градусов ночью.

Каждый день до 9 декабря высота снега в Москве будет бить рекорды за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд. Сейчас, по его словам, она достигает 37 см.