 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Синоптик предупредил о «посинении» регионов России от холода

Вильфанд: регионы России посинели на карте в преддверии аномальных холодов

Некоторые регионы России «посинели» на прогностической карте в преддверии аномальных холодов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он обратил внимание, что власти многих российских регионов объявили на их территории штормовое предупреждение из-за аномального понижения температуры в период с 6 по 10 декабря.

В частности, в Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях — на 16-18 градусов, предупредил синоптик.

«Это значит, что в большинстве регионов морозы будут в диапазоне [минус] 16-23 градуса, а в этих северных регионах — [минус] 25-29 градусов» — сказал он.

В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа температура опустится на 7-14 градусов ниже нормы. Там прогнозируются морозы в диапазоне от минус 15 до минус 25 градусов, предупредил специалист. Так, в Архангельской области, Ненецком автономном округе ожидается до минус 27-34 градусов, а в Республике Коми — до минус 37 градусов, отметил собеседник агентства.

Синоптик заявил о небывалом количестве выпавшего в Москве снега
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Приволжском федеральном округе температура отклонится от нормы на 14-21 градус, а в Кировской и Нижегородской областях, Пермском крае она будет на 20-23 градуса ниже нормальных показателей, продолжил синоптик.

Читайте на РБК Pro
Как прибавить себе 20 лет жизни — советы доктора медицины Питера Аттиа
Как Кремниевая долина зарабатывает на слежке за людьми — The Economist
Яркие амбиции: станет ли Средиземноморье центром европейской энергетики
Отложите чашку кофе утром: секреты бодрости нейробиолога из Стэнфорда

«Это означает, что в большинстве регионов морозы прогнозируются до [минус] 20-27 градусов, а в этих трех — до [минус] 28-36 градусов», — пояснил Вильфанд.

Такую ситуацию синоптик назвал необычной и опасной. «Смотреть на карту России сейчас очень непривычно. Все эти регионы посинели от холода — все они окрашены густым синим цветом, который характеризует аномалии на прогностический карте», — сказал он.

В московском регионе, по словам Вильфанда, с пятницы 8 декабря прогнозируются морозы до минус 16-18 градусов днем и до минус 20-23 градусов ночью.

Каждый день до 9 декабря высота снега в Москве будет бить рекорды за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд. Сейчас, по его словам, она достигает 37 см.

Теги
похолодание холода Роман Вильфанд

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
Глава Минобороны Германии отказался считать страну союзницей Украины Политика, 06:04
«Ведомости» узнали о предложении национализировать «Балтику» Бизнес, 05:45
Синоптик предупредил о «посинении» регионов России от холода Общество, 05:45
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
CNN узнал прогноз США по срокам наземной операции Израиля в секторе Газа Политика, 05:02
Защита обжаловала приговор администратору «Адских бабок» Общество, 04:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госдеп объявил о санкциях против ответственных за нападения в Палестине Политика, 04:40
США и Швеция договорились об укреплении сотрудничества в области обороны Политика, 04:24
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН по Палестине Политика, 04:01
Британия введет санкции против иностранных поставщиков из-за России Политика, 03:53
Сенатор объяснил уход республиканцев с брифинга о помощи Украине Политика, 03:22
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20