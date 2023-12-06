Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7

Япония 6 декабря проведет онлайн-саммит «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), в нем также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в ходе брифинга генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Asahi Shinbun.

Саммит пройдет вечером 6 декабря, встречу проведет премьер-министр Японии Фумио Кисида в качестве председателя G7.

Участники встречи планируют обсудить ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, отметил Мацуно. Кроме того, политики затронут вопросы, связанные с искусственным интеллектом.

Зеленский уже участвовал в саммитах G7, в том числе очно. В частности, он присутствовал на саммите объединения в Хиросиме, который состоялся в мае.

«РИА Новости» также пишет со ссылкой на сообщение Белого дома, что президент США Джо Байден намерен провести виртуальную встречу с лидерами G7 в закрытом для прессы режиме. Мероприятие должно начаться в 17:30 мск.

Встреча G7 проходит на фоне дебатов в американском конгрессе по согласованию дополнительного финансирования для Украины. В октябре Байден обратился к парламенту с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Однако инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. Республиканцы (контролируют палату представителей США, а демократы — сенат) также настаивают на одновременном выделении средств для усиления американской границы с Мексикой.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что переговоры по выделению новых средств на помощь Украине в конгрессе «зашли в тупик». Республиканцы, по данным издания, грозились заблокировать законопроект об ассигнованиях, который не предусматривает финансирования пограничной службы. На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед сенаторами.