 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнал о желании Макрона обсудить с Орбаном членство Украины в ЕС

Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Виктор Орбан и Эмманюэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников.

По словам собеседника издания, в Париже считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС. Источник Politico отметил, что Орбан «повысил ставки», чтобы получить больше финансирования от союза. «Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения», — сказал он.

Накануне венгерский премьер направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо с просьбой снять вопрос о переговорах по вступлению Украины в блок с повестки саммита лидеров ЕС 14–15 декабря, пишет Politico со ссылкой на документ. Орбан предупредил, что это «неизбежно приведет к провалу» из-за «очевидного отсутствия консенсуса».

Bloomberg узнал о просьбе Орбана к ЕС по поводу заявки Киева на членство
Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер Венгрии в ноябре заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз даже не стоит начинать, так как Киев не готов к этому. Он добавил, что ЕС «должен Венгрии много денег», которые не хочет передавать по разным причинам. По словам политика, пока он будет у власти, Венгрия никогда не согласится финансировать украинское государство за счет денег венгерских налогоплательщиков.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в блоке. Окончательное решение, начинать ли переговоры, должен принять Европейский совет. Для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней
Теги
Персоны
Франция Венгрия Эмманюэль Макрон Виктор Орбан Украина Евросоюз
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о просьбе Орбана к ЕС по поводу заявки Киева на членство
Политика
Орбан заявил, что Украина не готова к переговорам по членству в ЕС
Политика
Кремль заявил, что ЕС тяжело «палить деньги в бездонной бочке украинской»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66) Инвестиции, 04 дек, 17:17 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91) Инвестиции, 04 дек, 17:17
Как производят подсолнечное масло РБК и Благо, 16:46
Politis узнала о требовании прекратить операции в рублем в банках Кипра Политика, 16:44
Российский мультфильм попал в лонг-лист «Оскара» Life, 16:43
Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ с Набиуллиной и Новаком Политика, 16:42
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 16:42
Тюкавин стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2023 года Спорт, 16:42
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra: характеристики, цены и сроки выпуска Life, 16:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Binance отменит торговые комиссии для ведущих криптовалют Крипто, 16:37
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 16:37
Счастливое родительство: как российские производители выручают мам и пап Отрасли, 16:36
Минфин предложил определить понятие «наливайка» на законодательном уровне Общество, 16:32
Что делает из врача эффективного управленца Отрасли, 16:30
Подведены итоги конгресса «Национальное здравоохранение 2023» Пресс-релиз, 16:29
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:28