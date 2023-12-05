Politico узнал о желании Макрона обсудить с Орбаном членство Украины в ЕС

Виктор Орбан и Эмманюэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников.

По словам собеседника издания, в Париже считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС. Источник Politico отметил, что Орбан «повысил ставки», чтобы получить больше финансирования от союза. «Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения», — сказал он.

Накануне венгерский премьер направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо с просьбой снять вопрос о переговорах по вступлению Украины в блок с повестки саммита лидеров ЕС 14–15 декабря, пишет Politico со ссылкой на документ. Орбан предупредил, что это «неизбежно приведет к провалу» из-за «очевидного отсутствия консенсуса».

Премьер Венгрии в ноябре заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз даже не стоит начинать, так как Киев не готов к этому. Он добавил, что ЕС «должен Венгрии много денег», которые не хочет передавать по разным причинам. По словам политика, пока он будет у власти, Венгрия никогда не согласится финансировать украинское государство за счет денег венгерских налогоплательщиков.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в блоке. Окончательное решение, начинать ли переговоры, должен принять Европейский совет. Для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.