Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неисполнение предписания Роскомнадзора

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Организацию признали виновной по ст. 19.7.10-4 КоАП (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти). Какое конкретно предписание не выполнил мессенджер, не уточняется.

21 июля Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение владельцами соцсетей их обязанностей. В связи с этим, если организация не выполнила предписание Роскомнадзора, она будет оштрафована от 4 млн до 6 млн руб.

23 ноября суд оштрафовал Google на 4 млн руб. за отказ удалить недостоверные сведения о российской военной операции на Украине и другую запрещенную в России информацию. Ранее Google уведомили о необходимости удалить с YouTube видеоролики, направленные на дискредитацию российской армии.

30 ноября Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, устанавливающих обязательную маркировку рекламы. Представитель ведомства объяснил, что в трех случаях в телеграм-канале блогера «Лиса рулит» отсутствовал идентификатор рекламы, в связи с чем его оштрафовали на 300 тыс. руб.