Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы

К ответственности за отсутствие идентификатора рекламы привлекли телеграм-канал «Лиса рулит». Штрафы за такие нарушения действуют с сентября и могут достигать 500 тыс. руб. Это первый случай наказания за несоблюдение новых норм

Фото: Сергей Зимин / РБК

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, устанавливающих обязательную маркировку рекламы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Это первый официальный штраф за почти три месяца с момента их введения и за более чем год с момента вступления в силу законодательных норм, направленных на учет всей рекламы в Рунете.

Первые постановления о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований статьи 18.1 закона «О рекламе» были вынесены управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 27 ноября, рассказали в ведомстве. «В трех случаях в телеграм-канале блогера «Лиса Рулит» отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях», — объяснил представитель Роскомнадзора причину штрафов, однако их сумму не назвал.

Представитель по вопросам рекламы автора телеграм-канала «Лиса Рулит» Елены Лисовской на просьбу РБК прокомментировать штраф не ответил. РБК также направил запрос в Федеральную налоговую службу — еще один орган, контролирующий исполнение закона о рекламе.

Елена Лисовская владеет каналом не только в Telegram, где количество подписчиков превышает 134 тыс. Она также ведет одноименные блоги на платформах YouTube (1,8 млн подписчиков), «ВКонтакте» (113 тыс.) и «Дзен» (346 тыс.). Все они посвящены автомобильной тематике. Информации о штрафах за нарушения правил маркировки рекламы на этих платформах нет.

Как работает закон о маркировке

С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в закон «О рекламе», обязывающие всех заказчиков рекламы и ее распространителей отчитываться о своих кампаниях. Сбором данных, поступающих через специальных операторов (ОРД), занимается Роскомнадзор. Вся информация о суммах сделок и деталях договоров агрегируется в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР). Те же поправки обязывают распространителей рекламы, в том числе блогеров, маркировать ее, а также присваивать каждому материалу специальный идентификатор — токен. Такой токен обеспечивает прослеживаемость рекламы в сети и является свидетельством того, что она зарегистрирована в ЕРИР.

Новые правила, направленные на выстраивание системы учета всей рекламы в Рунете, подразумевали переходный период продолжительностью в год, во время которого компании не наказывались за выявленные нарушения. Однако с 1 сентября 2023 года в силу вступили поправки, предусматривающие штрафы за ряд нарушений. Например, за неверную передачу информации в ЕРИР физлицо может быть оштрафовано на 10–30 тыс. руб., юрлицо — на 200–500 тыс. руб., а за некорректную работу ОРД — 100–200 тыс. руб. для должностных лиц и 300–700 тыс. руб. — для юридических.

Всего, по данным ЕРИР, за первые девять месяцев 2023 года количество рекламодателей в Рунете составило более 940 тыс., а общие объемы их затрат за этот же период превысили 400 млрд руб., включая НДС. Причем большинство участников рынка начали исполнять закон только после введения штрафов. Впрочем, опрошенные РБК эксперты все еще отмечают, что закон исполняют лишь половина рекламодателей и рекламораспространителей.

Как юристы комментируют первые штрафы

Юрист Digital & Analogue Partners Лала Аббасова отмечает, что обжаловать постановление Роскомнадзора можно в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Несмотря на то, что подобный штраф Роскомнадзор выписывает впервые за три месяца, количество административных наказаний за отсутствие маркировки интернет-рекламы будет только расти, убеждена Аббасова. Например, в сентябре 2023 года специалисты Нижегородского УФАС России проверяли телеграм-канал «Мой Нижний Новгород», в котором со 2 по 12 сентября было размещено 16 публикации без пометки «Реклама». Тогда дело об административном правонарушении должен был возбудить местный Роскомнадзор, однако информации о фактических штрафах по этому поводу так и не появилось.

Иное мнение у юриста Semenov&Pevzner Екатерины Артемьевой, которая убеждена, что в ближайшее время дела из-за неверной маркировки рекламы «не будут возбуждаться в огромном количестве». «Госорганы пока дают индустрии освоиться в условиях новых требований закона, — считает юрист. — Но через год или даже через несколько лет, когда процесс исполнения новых требований будет налажен, вероятно, привлекать к ответственности за отсутствие маркировки будут довольно часто».