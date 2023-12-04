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Политика ,  
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Путин исключил игнорирование прав после выхода из правозащитных структур

Путин: выход из правозащитных организаций не означает отказ от Декларации прав

Хотя Россия и вышла из некоторых международных правозащитных организаций, но это не означает отказ от принципов Всеобщей декларации прав человека, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Как вы знаете, Россия вышла из состава ряда международных правозащитных организаций. Однако это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в Декларации», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, искать решения для формирования «справедливой и равной для всех системы обеспечения прав человека».

В Марий Эл ликвидировали правозащитную организацию «Человек и закон»
Общество
Фото:Shutterstock

В апреле 2022 года Россия прекратила свои полномочия члена Совета по правам человека при ООН. Российская сторона заявила, что современный СПЧ монополизирован одной группой государств, его используют в качестве инструмента давления и откровенного запугивания, а также «линия Запада» подрывает доверие к этой организации.

В сентябре того же года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и, таким образом, вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Теги
Персоны
Владимир Путин правозащитная организация правозащитники СПЧ Совет по правам человека
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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