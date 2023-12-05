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Политика ,  
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Президент Ирана посетит Москву в декабре

Tasnim: президент Ирана Раиси посетит Москву в декабре
Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси (Фото: пресс-служба президента Таджикистана / Reuters)

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря во главе иранской делегации, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, однодневный визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в экономической сфере, а также международные вопросы, в частности последние события в секторе Газа.

Спецпредставитель Путина передал от него послание президенту Ирана
Политика
Эбрахим Раиси

Это будет второй визит Ибрахима Раиси в Москву, первый состоялся в январе 2022 года. Тогда иранский президент провел переговоры с Путиным, выступил в Госдуме, встретился с бизнес-сообществом и мусульманским духовенством.

После начала войны Израиля и ХАМАС Иран поддержал палестинскую группировку. Путин после начала конфликта сказал, что Россия всегда выступала за создание независимой Палестины. По решению Совета Безопасности ООН должны были быть созданы два суверенных государства, однако Израиль создан, а Палестина — нет, подчеркивал президент.

Теги
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Иран Эбрахим Раиси Москва визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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