Экс-помощник главы Россельхознадзора получил 12 лет за педофилию и взятку

Дмитрия Натарова признали виновным в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней и получении взятки в размере 9 млн руб. Помимо тюремного срока ему назначили 18,8 млн руб. штрафа

Дмитрий Натаров (справа) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Савеловский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делам о совращении малолетней и взятке, сообщила столичная прокуратура.

Ему назначили штраф в размере 18,8 млн руб. и на десять лет запретили занимать должности на госслужбе, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций».

Гособвинение ранее требовало дать чиновнику 14 лет тюрьмы.

Натарова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135) и не достигшего 14 лет (ч. 2 той же статьи).

Натаров с января 2008 года был начальником отдела материально-технического обеспечения управления финансов и обеспечения деятельности Россельхознадзора, а с октября 2010 года — помощником руководителя. Прокуратура пришла к выводу, что чиновник в 2008–2018 годах получил взятки на сумму более 9 млн руб., и еще не менее 260 тыс. руб. в обмен на покровительство по службе одной из коммерческих организаций.

Помимо того, в 2015–2016 годах Натаров переписывался с дочерью своих знакомых, девушкой 2002 года рождения, и применял «приемы психологического воздействия, направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям, а также направлял ссылки на материалы порнографического характера». С 2016 по 2018 год, заявили в прокуратуре, мужчина проводил время с девушкой, которой на тот момент не было 16 лет, «в целях удовлетворения собственных сексуальных потребностей».

Своей вины Натаров не признал. В апреле 2020 года, когда стало известно о подозрениях в отношении чиновника, он уволился из Россельхознадзора, чтобы не наносить репутационный ущерб ведомству.