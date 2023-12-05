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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Газе с начала войны между Израилем и ХАМАС погибли 63 журналиста

Комитет защиты журналистов: В Газе с начала войны погибли 63 журналиста
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Reuters
Фото: Reuters

С начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС 7 октября в секторе Газа погибли по крайней мере 63 работника СМИ, сообщил Комитет защиты журналистов.

«По состоянию на 4 декабря: подтверждена гибель 63 журналистов и работников СМИ: 56 палестинцев, четыре израильтянина и трое ливанцев», — говорится в сообщении комитета.

Еще 11 журналистов получили ранение, трое объявлены пропавшими без вести, 19 — арестованы.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

По состоянию на 2 декабря в списке был 61 погибший репортер. Больше всего журналистов погибли 7 октября и 18 ноября — шесть и пять человек соответственно.

После возобновления боевых действий между Израилем и ХАМАС в связи с окончанием временного перемирия 1 декабря в секторе Газа погибли четыре журналиста. Все они работали в палестинских СМИ, в том числе связанных с ХАМАС.

За день после прекращения перемирия в секторе Газа погибли 109 человек, еще 100 человек получили ранения, сообщили в Минздраве сектора Газа.

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«CPJ подчеркивает, что журналисты — это гражданские лица, выполняющие важную работу во время кризиса, они не должны быть мишенью воюющих сторон», — сказал координатор программы CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур.

Теги
Израиль комитет защиты журналистов ХАМАС сектор Газа журналисты
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