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Политика ,  
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В Госдуме и Совфеде ответили на слова главы СБУ о Крымском мосту

В Госдуме и Совфеде ответили на слова главы СБУ об обреченности Крымского моста
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Офис Президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку, пригрозившему уничтожить Крымский мост, следует заняться своими непосредственными обязанностями — защитой государственного суверенитета Украины, который «полностью утрачен вследствие установленного внешнего управления», заявила РБК член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Пристальное внимание главы СБ Украины должно быть направлено не на красавец Крымский мост, а на тревожную ситуацию внутри Украины. Для чего глава СБУ переносит внимание украинцев с критических внутренних проблем во внешний формат? Непонятно. Ведь для всех очевидно, что Украина обречена», — сказала Ковитиди.

Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с РБК высказал мнение, что желание уничтожить Крымский мост характеризует «украинскую политическую верхушку»: «Она абсолютно примитивна, злобна, мстительна». По его словам, уничтожение сооружения принесет Украине «минутную радость», но не реальную пользу. Он подчеркнул, что сейчас Крымский мост используется в основном для гражданских целей, а военная техника поступает по сухопутному коридору «ближе к театру военных действий».

«Он (мост. — РБК) выгоден в экономическом плане, он выгоден России. А если к нему нормально относиться, то и для других государств, и для Украины», — добавил Цеков. По словам сенатора, Крымский мост может быть поврежден, но уничтожен не будет, потому что «это совершенно нереальная задача».

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий не считает, что заявление властей Украины о том, что уничтожение Крымского моста для них является целью номер один, не нужно воспринимать серьезно. По его словам, так страна хочет показать Западу, что «они будут дальше выполнять бездумно и безумно любые их команды». «Учитывая последние события на Ближнем Востоке, у них начинается психоз, они не понимают, какая теперь роль для Украины, она уходит с первой повестки, и помощь Евросоюза уменьшается, там начинаются иные события», — рассказал он РБК.

«Нам нужно защищать, более эффективно наполнять средствами слежения, связи, оперативного контроля нашу границу и, естественно, усиливать ПВО. <...> Эти шаги <...> обеспечат безопасность наших граждан и национальную безопасность всей России», — заключил Водолацкий.

Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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Ранее Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост, напомнив, что сооружение и так «полноценно не функционирует» после прошлых атак — в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Он подчеркнул, что в будущем будет еще «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

Летом 2023 года Киев заявил, что считает Крымский мост важным объектом с точки зрения логистики российской армии. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что атаковать мост бессмысленно с военной точки зрения. С его слов, мост «давно не используется для военных перевозок».

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Теги
СБУ Крымский мост Ольга Ковитиди Василий Малюк новости

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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