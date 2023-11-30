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Политика ,  
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Лавров на заседании ОБСЕ попросил «оставить его в покое»

Лавров прервал свою речь на встрече ОБСЕ фразой «Can you leave me alone?»

Лавров на заседании ОБСЕ попросил «оставить его в покое»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прервал свою речь фразой «Can you leave me alone, please?» («Вы можете оставить меня в покое, пожалуйста?»).

Перед этим глава российского МИДа говорил о «плачевном состоянии» ОБСЕ как организации. По его мнению, западные политики сделали «близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО».

«В пользу философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой и логики «ведущий — ведомый». Одной из ключевых составляющих такой линии стала безоглядная экспансия НАТО на восток, начавшаяся после роспуска Организации Варшавского договора», — сказал Лавров.

В этот момент кто-то за кадром, как видно на кадрах с заседания, отвлек министра. В ответ он сказал: «Can you leave me alone, please?», — после чего поблагодарил отвлекшего его человека.

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Фото:Michael Gruber / Getty Images

30 ноября Лавров прибыл на заседание глав МИД ОБСЕ, которое проходит в столице Северной Македонии Скопье. Встреча глав МИД 57 стран — участниц организации будет длиться до 1 декабря. При этом Украина, Эстония, Латвия и Литва отказались участвовать в заседании ОБСЕ из-за присутствия российского министра.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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