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Политика ,  
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Путин назвал невыгодной для России и Германии заморозку отношений

Путин: заморозка отношений России и Германии невыгодна для обеих стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Замороженное состояние отношений между Россией и Германий невыгодно двум странам, заявил президент России Владимир Путин.

«Нынешнее «замороженное» состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно не выгодно ни нам, ни вам. Но прежде всего, на мой взгляд, Германии», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

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Путин подчеркнул, отношения между странам приносили выгоду всему Евросоюзу, а не только двум странам. Он назвал важной сферой взаимодействия энергетику.

«Наша страна десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — сказал президент.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Подробнее

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