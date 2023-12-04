Адвокат опровергла данные о погашении Блиновской ₽1,4 млрд задолженности

Елена Блиновская (слева) и Наталья Сальникова (справа) (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Информация о том, что блогер Елена Блиновская выплатила налоговой 1,4 млрд руб. задолженности, не соответствует действительности, заявила РБК адвокат Наталия Сальникова.

«Это недостоверная информация. Уплачено сейчас 55 млн руб.», — сказала юрист.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Блиновская за несколько дней «решила вопрос с долгом» в 1,4 млрд. При этом адвокат блогера заявила телеграм-каналу, что ее подзащитная в последнее время не совершала платежей по налоговым долгам.

Сальникова ранее уточнила, что задолженность по налогам Блиновской составляет 918 млн руб., но Федеральная налоговая служба выявила у блогера недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд руб.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Так она избежала уплаты налогов на 918 млн руб., считает Следственный комитет. Защита настаивает на снижении этой суммы почти на 200 млн руб. Также Блиновскую обвиняют в отмывании 43 млн руб.

Блогера задержали 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест. Меру пресечения неоднократно продлевали, последний раз — до 26 января 2024 года.

Суд также арестовал десятки счетов Блиновской, наличные деньги в разной валюте, автомобили, включая Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл и коллекционные монеты.