Вильфанд предупредил о приближении аномальных холодов в ближайшие дни

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На большой части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. В большинстве регионов, в том числе в Центральном федеральном округе, морозы будут достигать минус 16-23 градусов.

В частности, в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидается температура до минус 23 градусов; в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — до минус 20-27 градусов. В Томской, Омской областях ожидаются морозы до минус 27-35 градусов; в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — до минус 30 градусов; в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до 30-41 градуса.

Особенно холодно, по словам Вильфанда, будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке. На юге Хабаровского края температура опустится до минус 35-40 градусов. В Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края «морозы будут трещать до 35-42 градусов». В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке прогнозируется температура до минус 43-49 градусов, в Якутии — местами до минус 54 градусов.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что «первый месяц зимы выдастся по-зимнему суровым». По прогнозу синоптиков, в Центральной России в декабре погода будет на 1–1,5 градуса ниже нормы, на западе и северо-западе России — на 2,5–3 градуса. В средних широтах ожидается небольшой переизбыток снега.

При этом январь, как прогнозируют в «Фобосе» будет на 2–3 градуса теплее нормы, ожидается количество осадков, превышающее норму на 10%. В феврале погода также будет выше нормы — на 3-3,5 градуса. Осадков в этом месяце выпадет на 30% больше обычного.