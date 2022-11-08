Курс биткоина упал ниже $18 тыс.

Курс биткоина во время торговой сессии 8 ноября вырос до $20 627 тыс., а затем упал до $17 484, падение составило 15,24%, следует из данных площадки CoinDesk.

Позднее курс биткоина вырос до $18 424.

Летом курс биткоина впервые с ноября 2020 года опустился ниже $19 тыс. Такая динамика впоследствии привела к массовой продаже майнерами видеократ, использовавшихся для получения биткоина, писал Forbes. Несколько анонимных майнеров рассказали изданию, что рынок с марта по июнь обрушился примерно в пять раз, один из них отметил, что из-за дорогой электроэнергии некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток.



