ФСБ задержала двух полицейских за хищение биткоинов у задержанного

ФСБ задержала двух полицейских из Жулебино за хищение биткоинов у задержанного

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении у задержанного криптовалюты на сумму свыше 26 млн руб. Оперативники ФСБ задержали двух подозреваемых лейтенантов полиции. Им грозит до десяти лет лишения свободы

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В среду, 6 сентября, сотрудники одного из управления ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении сотрудников уголовного розыска отдела полиции по столичному району Выхино-Жулебино. Об этом РБК сообщил источник, близкий к СК, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. Оба сотрудника полиции были в тот же день задержаны оперативниками ФСБ.

Один из собеседников РБК рассказал, что 19 июля около двух часов ночи сотрудники уголовного розыска остановили на Привольной улице мужчину, который якобы совершил правонарушение. «На него надели наручники и посадили в автомашину Toyota Land Cruiser», — отметил источник. По его словам, у задержанного забрали сотовый и заставили под предлогом непривлечения к ответственности перевести 9,6 биткоина (26,2 млн руб.). Деньги были переведены на подконтрольные сотрудникам кошельки. Фамилия пострадавшего от действий полицейских мужчины не разглашается в интересах следствия. Он является предпринимателем, отметил источник.

По версии следствия, сотрудники полиции ввели мужчину в заблуждение о его причастности к противоправным действиям, а наручники применили без объяснения причины.

В среду оперативники ФСБ совместно с сотрудниками собственной безопасности одного из управлений столичного главка МВД задержали двух лейтенантов полиции, один из них находился на дежурстве.

«При проведении мероприятий по проверке имеющейся информации оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность двух сотрудников территориального отдела полиции к противоправной деятельности, их действия пресечены. <...> При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в столичной полиции.