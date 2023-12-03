Путин обсудит с СПЧ вопросы миграции и военную операцию на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На ежегодной встрече президент России Владимир Путин и члены Совета по правам человека (СПЧ) обсудят военную операцию на Украине, вопросы миграции, здравоохранения и образования, сообщил «РИА Новости» ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

«Масса всех тем, которыми мы занимаемся. Естественно, проблемы, связанные со специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — сказал секретарь совета.

Член СПЧ Александр Брод сообщил агентству, что он хотел бы поднять темы развития системы общественного контроля на выборах, а также вопрос об обеспечении безопасности россиян, которые будут голосовать, находясь в недружественных странах. Кроме того, он обозначил темы совершенствования системы правосудия и миграционной политики.

Среди тем, которые хотел бы поднять член СПЧ Ян Власов, — проблемы системы здравоохранения в связи с последствиями пандемии коронавируса, а также вопрос существования единой научно-методической структуры, которая «отвечала бы на те вызовы, которые мы в том числе ожидаем».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что заседание пройдет 4 декабря в режиме видеоконференции, оно будет приурочено к Международному дню прав человека. На нем члены СПЧ расскажут об итогах работы, а также ожидается обмен мнениями «по широкому кругу вопросов». В прошлом году встреча прошла 7 декабря.

1 декабря Путин изменил состав СПЧ. Президент исключил из него шесть человек: журналиста и писателя Леонида Никитинского и адвоката Генри Резника (они заявили о желании выйти из СПЧ в конце 2022 года), адвоката Шоту Горгадзе, правоведа Мару Полякову, бывшего помощника генерала Лебедя Александра Мукомолова и скончавшегося в сентябре экономиста Евгения Ясина.

Путин включил в состав «общественника» Александра Ионова, который известен своими заявлениями в органы на СМИ, артистов и политиков. Он находится под американскими санкциями, в США его обвиняют в «иностранной кампании вредоносного влияния». Кроме того, новыми членами совета стали основатель и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» (работает с 2012 года, собирает и распределяет еду для нуждающихся) Юлиа Назарова, гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.