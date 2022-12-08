Журналист Леонид Никитинский и адвокат Генри Резник вышли из СПЧ

Никитский заявил, что объявил о выходе из СПЧ еще 24 февраля и с тех пор в работе органа никак не участвовал. Резник сообщил, что принял решение о выходе накануне встречи совета с президентом 7 декабря

Леонид Никитинский (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский и адвокат Генри Резник вышли из состава Совета по правам человека при президенте России.

«Я заявил о выходе [из СПЧ] 24 февраля и не минуты этого ни от кого не скрывал. Это не новость», — сообщил Никитский РБК.

Ранее в комментарии для «Новой газеты. Европа» он пояснил, что о своем решении покинуть СПЧ он ранее уведомил председателя совета Валерия Фадеева, уточнив у него, нужно ли писать какое-то заявление президенту. «Он сказал — сиди спокойно, при ротации мы тебя исключим. Но про меня, видимо, забыли — с 24 февраля я в работе СПЧ никак не участвовал», — отметил журналист.

Генри Резник сообщил «Адвокатской улице», что вышел из совета накануне встречи СПЧ с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 7 декабря.

РБК обратился за комментариями к Генри Резнику и Валерию Фадееву.

Совет по правам человека (СПЧ) — консультативный орган при главе государства. Главные задачи — информирование президента и содействие ему в области обеспечения прав и свобод граждан. Совет не работает с обращениями граждан по частным вопросам, но принимает информацию о массовых нарушениях прав, коллективные обращения и жалобы граждан. Совет состоит из председателя, президиума (10 человек), и членов СЧП (35 человек).

В середине ноября Владимир Путин изменил состав СПЧ. Из совета исключили десять человек, в том числе журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. Одновременно с этим в СПЧ включили военкора «Комсомольской правды» Александра Коца и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

Кроме того, в совет вошли руководитель регионального исполкома движения «Народный фронт «За Россию» Юлия Белехова, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, председатель Союза писателей России Николай Иванов и другие.

Екатерина Винокурова в разговоре с РБК предположила, что ее исключение было связано с подготовкой к предстоящей встрече членов совета с Путиным. «На ней хотели поднимать тему, во-первых, фейков и дискредитации, во-вторых, проблему радикализации повестки, что необходимо снижать градус ненависти в обществе», — сказала она.

Решение Путина о замене членов СПЧ его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил «новыми обстоятельствами», напомнив, что в совете существует постоянный процесс ротации. «В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. <...> [Они] могут лучшим образом представлять гражданское общество. Что является наиболее правильным отражением гражданского общества», — отмечал Песков.

