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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

The Times of Israel: в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Сирены воздушной тревоги слышны в центральной части Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

The Times of Israel уточняет, что сирены слышны в Тель-Авиве.

Около 23:00 мск боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

ХАМАС обстреливает Израиль и, в частности, Тель-Авив с 7 октября. В качестве причины ударов боевики указывают на то, что обстрел является ответом на действия Израиля. Один из последних ударов произошел 21 ноября.

С 24 ноября по 1 декабря между Израилем и ХАМАС действовало перемирие. В ходе него группировка отпустила шесть групп заложников, а Израиль освободил несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрем.

Накануне Израиль обвинил палестинскую группировку в нарушении соглашения прекращения огня, а также в отказе передать 15 женщин и двух детей, захваченных в заложники. ЦАХАЛ возобновила военные действия.

ХАМАС утверждает. что отпустил всех женщин и детей из заложников. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что обмена пленными не будет, пока продолжаются активные боевые действия.

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Теги
Израиль Тель-Авив ХАМАС Палестина
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