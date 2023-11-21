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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

«Бригады аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — сообщило о новом ракетном ударе по столице Израиля Тель-Авиву, об этом говорится в заявлении боевиков в телеграм-канале.

«Бригады» уточнили, что обстрел ведется в ответ на «массовые убийства» палестинцев израильскими властями.

В Армии обороны Израиля сообщили, что сирены воздушной тревоги звучат в центральной части страны и в городе Ашкелон на юго-западе государства.

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Фото:Abed Sabah / Reuters

ХАМАС обстреливает Израиль и, в частности, Тель-Авив с 7 октября, каждый раз в качестве причины ударов боевики указывают на то, что обстрел является ответом на действия Израиля.

27 октября «Бригады аль-Кассама» несколько раз нанесли удары по Тель-Авиву. Одна из ракет попала в здание, пострадали трое человек. По сведениям медслужбы «Маген Давид Адом», 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое пострадавших — легкие.

Вечером того же дня ХАМАС вновь обстрелял Тель-Авив и его пригороды. В городе и в южных районах страны звучали сирены. Израильский «12-й канал» сообщил о падении ракет в сельскохозяйственном районе неподалеку от Ришон-ле-Циона, одного из столичных пригородов, и одном пострадавшем.

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Теги
ХАМАС Израиль Тель-Авив ракетный удар
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