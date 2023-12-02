Минобороны сообщило о перехвате двух ракет С-200 над Азовским морем

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ракеты сбили около 18:00 мск, уточнили в ведомстве. Обе они были модифицированы для ударов по наземным целям, добавили в Минобороны.

С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, глубина зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины оставалось несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним. Источник ТАСС в области воздушно-космической обороны говорил, что дальность модернизированных для ударов по земле ракет С-200 может достигать до 600 км.

Минобороны не раз заявляло о перехвате ракет над российской территорией. Так, 18 октября ведомство сообщило, что ракетой С-200 пытались нанести удар по Крыму . Берега полуострова омывает в том числе Азовское море.

Последняя попытка атаки на российскую территорию с использованием этих ракет, по данным оборонного ведомства, предпринималась 26 ноября. Тогда над Азовским морем также сбили две переоборудованные для поражения наземных целей украинские ракеты С-200.