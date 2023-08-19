Минобороны сообщило о сбитой в Крыму переоборудованной ракете С-200

В ночь на 19 августа средства противовоздушной обороны сбили в воздухе переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200, предотвратив «террористическую атаку» украинской стороны по территории Крыма, заявило Минобороны.

Жертв и разрушений на земле нет, добавило ведомство.

12 августа Минобороны России дважды сообщало о попытке ракетного удара по Крымскому мосту с помощью «переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракеты С-200». Кроме того, ночью перед этим сам полуостров был атакован 20 беспилотниками: 14 из них сбили силы ПВО, еще шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как рассказывали источники CNN, некоторые военные и чиновники в администрации Байдена считают, что украинские атаки на Крым в лучшем случае отвлекают силы противника, в худшем являются пустой тратой ресурсов. По мнению аналитиков, такая стратегия «слишком растянула украинские войска между несколькими направлениями атак», отмечал телеканал.

Один из собеседников CNN уточнил, что для Киева атаки на Крым являются частью стратегии контрнаступления, направленной на то, чтобы попытаться изолировать полуостров и затруднить действия российские военных.

Российская сторона обещала ответ на атаки на Крымский мост.