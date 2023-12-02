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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле поселка и атаке дрона

Старовойт: ВСУ обстреляли курский поселок Теткино и атаковали деревню дроном
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Курской области под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района, там же атаке дрона подверглась деревня Елизаветовка, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

В Теткино, по словам губернатора, были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия. Также повреждения получили два автомобиля.

В Елизаветовке с дрона сбросили взрывное устройство. Повреждений, по предварительным данным, нет, уточнил Старовойт.

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Поселок Теткино расположен на юго-западе Курской области, он фактически примыкает к границе с Сумской областью Украины. Расстояние от нее до Елизаветовки — чуть более 1 км.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках дронов. Так, 30 ноября беспилотники сбили в Брянской и Белгородской областях.

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Роман Старовойт Курская область обстрел беспилотники Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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