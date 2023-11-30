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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении дрона в Белгородской области

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ведомство опубликовало данные об уничтоженном дроне около 07:00 мск.

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Самолет МиГ-29

Власти российских регионов регулярно сообщают о попытках атак дронов на их территорию. Так, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в подмосковном городском округе Подольск сбили дрон, летевший в сторону столицы. Разрушений и пострадавших, по его словам, не было.

В Минобороны тогда уточнили, что дрон самолетного типа сбили 7:30 мск. Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов сказал, что это произошло в районе деревни Борисовка в Подольском районе Московской области.

Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область
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