Минобороны сообщило об уничтожении дрона в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ведомство опубликовало данные об уничтоженном дроне около 07:00 мск.

Власти российских регионов регулярно сообщают о попытках атак дронов на их территорию. Так, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в подмосковном городском округе Подольск сбили дрон, летевший в сторону столицы. Разрушений и пострадавших, по его словам, не было.

В Минобороны тогда уточнили, что дрон самолетного типа сбили 7:30 мск. Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов сказал, что это произошло в районе деревни Борисовка в Подольском районе Московской области.