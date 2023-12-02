Израильская армия провела рейды в палестинских городах на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в палестинских городах на Западном берегу, сообщает WAFA, Al Jazeera и Al Mayadeen со ссылкой на местные источники и корреспондентов.

По данным агентства WAFA, израильская армия штурмует город аль-Бира, разместившаяся в окрестностях. Солдаты совершили несколько рейдов на жилые дома рядом с населенным пунктом. То же касается деревни аль-Мазра аль-Гарбия, которая находится к северо-западу от Рамаллы.

Корреспондент Al Mayadeen сообщил о вооруженных столкновениях между палестинцами и израильской армией в городе Ятта. По его словам, солдаты ЦАХАЛ окружили его с северной и южной стороны. Также израильские военные проводят рейд в городе Калькилия, расположенном у границы Западного берега реки Иордан.

Корреспонденты Al Jazeera сообщили, что израильские силы штурмовали также город Хеврон, отметив, что информации о пострадавших или арестах нет. В Дженине один палестинец получил ранения в результате рейда ЦАХАЛ, еще одного мужчину, по данным WAFA, застрелили, когда он ехал в машине.

Западный берег реки Иордан контролирует Организация освобождения Палестины (ООП). Ее лидер Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

5 ноября ЦАХАЛ провела рейды в трех городах на Западном берегу — Дженине, Наблусе и Тулькарме. Ynet писала, что израильские военные пытались обнаружить и обезвредить спрятанные в земле взрывные устройства.

27 ноября Al Jazeera со ссылкой на информацию администрации Палестинской автономии сообщил, что после 7 октября Израиль арестовал на Западном берегу реки Иордан 3,2 тыс. палестинцев, погибли еще как минимум 239.