Al Mayadeen: четверо американских военных погибли после удара по базе в Сирии

Al Mayadeen сообщил о гибели военных США после удара по базе в Сирии

Четверо американских военных погибли при обстреле базы США на газовом месторождении «Конико» на востоке Сирии, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента.

«Обстрел американской базы «Конико» был осуществлен с помощью современных ракет «Град» и привел к гибели четырех солдат», — говорится в сообщении. При обстреле было использовано 15 ракет.

При этом американские вертолеты вылетели с базы менее чем через 10 минут после взрыва, передает телеканал со ссылкой на источники. Они могли быть задействованы для перевозки раненых, уточняет Al Mayadeen.

По словам источников телеканала, удар по базе нанесло народное сопротивление в ответ на рейды американских военных на сирийские города Эль-Маядин и Эль-Букамаль. В результате боевых действий один человек погиб, один получил ранения.

Кроме того, в ночь на 13 октября базу США «Аш-Шаддади» на северо-востоке Сирии атаковали три беспилотника. Al Mayadeen сообщил, что это была «вторая часть ответа» народного сопротивления на американские рейды на Эль-Маядин и Эль-Букамаль.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американские военные нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с Ираном группировок в Сирии. ВС США атаковали учебный объект около города Абу-Камаль и конспиративную квартиру вблизи Эль-Маядина, уточнил министр.

По словам Остина, удары наносились в ответ на продолжающиеся атаки на американский контингент в Ираке и Сирии.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

В ноябре в министерстве обороны США заявили, что допускают возможность боевых действий против КСИР и связанных с ним группировок. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Даны Строул, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками 41 раз. Строул также отметила, что американские военные отвечали на атаки точечными ударами.