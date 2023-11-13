 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Al Mayadeen сообщил о гибели военных США после удара по базе в Сирии

Al Mayadeen: четверо американских военных погибли после удара по базе в Сирии

Четверо американских военных погибли при обстреле базы США на газовом месторождении «Конико» на востоке Сирии, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента.

«Обстрел американской базы «Конико» был осуществлен с помощью современных ракет «Град» и привел к гибели четырех солдат», — говорится в сообщении. При обстреле было использовано 15 ракет.

При этом американские вертолеты вылетели с базы менее чем через 10 минут после взрыва, передает телеканал со ссылкой на источники. Они могли быть задействованы для перевозки раненых, уточняет Al Mayadeen.

По словам источников телеканала, удар по базе нанесло народное сопротивление в ответ на рейды американских военных на сирийские города Эль-Маядин и Эль-Букамаль. В результате боевых действий один человек погиб, один получил ранения.

Кроме того, в ночь на 13 октября базу США «Аш-Шаддади» на северо-востоке Сирии атаковали три беспилотника. Al Mayadeen сообщил, что это была «вторая часть ответа» народного сопротивления на американские рейды на Эль-Маядин и Эль-Букамаль.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американские военные нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с Ираном группировок в Сирии. ВС США атаковали учебный объект около города Абу-Камаль и конспиративную квартиру вблизи Эль-Маядина, уточнил министр.

Читайте на РБК Pro
С зарплатой ₽300 тыс. называйте любую сумму: как правильно себя оценить
Россияне через суд добиваются индексации зарплат. Как это сделать
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются

По словам Остина, удары наносились в ответ на продолжающиеся атаки на американский контингент в Ираке и Сирии.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

В ноябре в министерстве обороны США заявили, что допускают возможность боевых действий против КСИР и связанных с ним группировок. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Даны Строул, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками 41 раз. Строул также отметила, что американские военные отвечали на атаки точечными ударами.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Сирия США база обстрел
Материалы по теме
США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии по приказу Байдена
Политика
По базе США у месторождения Эль-Омар на востоке Сирии выпустили 15 ракет
Политика
Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Al Mayadeen сообщил о гибели военных США после удара по базе в Сирии Политика, 05:29
Axios узнал о призыве США к Израилю и «Хезболле» не обострять ситуацию Политика, 05:23
Полянский заявил, что мир «многое узнает» об Украине и Канаде Политика, 04:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Глава Минобороны подтвердил планы Германии удвоить траты на помощь Киеву Политика, 04:37
В Египет прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян Политика, 04:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
Франция призвала Украину получать оружие не из арсенала, а за счет фонда Политика, 03:51
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Кушанашвили ответил на сообщения о госпитализации словами «я полон сил» Общество, 03:17
США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии по приказу Байдена Политика, 03:08
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
«Врачи без границ» сообщили о потере связи с сотрудниками в секторе Газа Политика, 02:20