ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа на 4 декабря

Объединенные Арабские Эмираты запросили на 4 декабря закрытое заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в секторе Газа, сообщила журналистам постоянный представитель страны при организации Лана Заки Нуссейба.

«ОАЭ регулярно запрашивают заседания [СБ ООН] для того, чтобы подсветить ситуацию и сохранить внимание Совета на этом кризисе. К примеру, мы только что запросили закрытые консультации в Совете Безопасности в понедельник в связи с возобновлением боевых действий», — сказала постпред (цитата по ТАСС).

По словам Нуссейбы, ОАЭ попросили заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло провести брифинг, учитывая, что она недавно вернулась из поездки в регион.

16 ноября Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа. Документ призвал к достаточным по длительности временным перемириям для оказания помощи населению региона.

Утром 1 декабря истекло перемирие между Израилем и палестинском группировкой ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября.



В 8:06 армия обороны Израиля сообщила о возобновлении боев в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия.

За день после нарушения перемирия в регионе погибли 109 человек, сообщили в Минздраве анклава. Еще 100 человек получили ранения.