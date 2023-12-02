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Два человека погибли в ДТП с пожаром на Киевском шоссе в Москве

На юго-западе Москвы два человека погибли в ДТП с пожаром

В результате ДТП на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В районе Киевского шоссе произошло ДТП с возгоранием трех автомашин. По предварительным данным, два человека погибли», — уточнил собеседник агентства.

По информации столичного департамента транспорта, на 34-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей. Движение в сторону области сначала перекрыли, затем открыли по левой полосе. На месте работают оперативные службы города.

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Фото:Прокуратура Калужской области

25 ноября три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы. Неподалеку от метро «Бульвар Рокоссовского» машину вынесло с перекрестка на тротуар, она врезалась в светофор и сбила ожидавших зеленый свет людей.

Ночью 28 ноября в Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием грузовика. Он врезался в ограждение, кабина машины опрокинулась, в итоге автомобиль перекрыл почти всю трассу. В 3:55 мск дептранс уточнил, что движение на дороге восстановили.

Теги
ДТП Москва Дептранс Киевское шоссе
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