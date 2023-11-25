СК начал проверку после ДТП с перевозившим детей автобусом под Калугой
После аварии с участием легкового автомобиля и автобуса, который вез детей на экскурсию, в Калужской области организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщила пресс-служба СК.
Авария произошла на дороге Малоярославец — Боровск в районе деревни Уваровское. Водитель легкового автомобиля Renault Logan врезался в экскурсионный автобус, который вез школьников из Калуги в Боровский район, тот съехал в кювет. В результате ДТП пострадали шесть детей и трое взрослых, водитель легкового автомобиля погиб. Прокурор Боровского района Хамид Костоев уточнил, что госпитализированы семь детей.
Прокуратура Калужской области сообщила, что следователи возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. «По предварительным данным у детей серьезных травм нет», — добавили в ведомстве.
Позднее глава администрации Боровского района Николай Калиничев уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницу. «У детей ушибы и ссадины, у двух взрослых диагностированы переломы плеча и запястья», — написал он в телеграм-канале.
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