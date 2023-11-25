Три пешехода пострадали в ДТП с BMW на Открытом шоссе в Москве

Три пешехода пострадали в ДТП с BMW на северо-востоке Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Ранее об аварии сообщили в городском дептрансе. Недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского» машину вынесло с перекрестка на тротуар, она врезалась в светофор и сбила ожидавших зеленый сигнал людей.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода: две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение», — сообщили в Госавтоинспекции. Там уточнили, что за рулем BMW находилась девушка.

По информации телеграм-канала Mash, две женщины получили травмы средней степени тяжести, мужчина находится без сознания.

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20 ноября во Владивостоке водитель грузовика Isuzu Giga не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Он протаранил ее и сбил рекламный щит, который упал и задел стоящие рядом автомобили Honda Vezel, Toyota Harrier, Daihatsu Sonica и автобус c пассажирами внутри. В ДТП пострадал только водитель грузовика, его увезли в больницу на скорой помощи.

Городская администрация отправила в ГИБДД заявление на возмещение ущерба в размере 500 тыс. руб.