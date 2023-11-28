В Москве на 40-м км МКАД опрокинулся грузовик и перекрыл почти всю дорогу

После снегопада в Москве на МКАД опрокинулся грузовик

В Москве на внешней стороне 40-го км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщила пресс-служба столичного дептранса в телеграм-канале.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из пяти», — говорится в сообщении.

На видео, которое публикует дептранс, видно, что грузовик врезался в ограждение, его кабина опрокинулась, в итоге автомобиль перекрыл почти всю трассу.

В 3:55 мск дептранс сообщил, что движение на дороге восстановили.

В ночь на 27 ноября в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в городе выпало от 15 до 20 мм снега, что бывает «один раз в 40–45 лет».

Снег в Москве будет идти всю неделю, на помощь коммунальщиков привлекут о 12 тыс. сотрудников других служб, предупреждал мэр Сергей Собянин.