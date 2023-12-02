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Политика ,  
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Лавров попросил не искажать его слова об итогах заседания ОБСЕ

Лавров не стал объяснять немецкой журналистке значение его слов об ОБСЕ

Министр иностранных дел Сергей Лавров попросил журналистку издания Deutsche Welle (Минюст внес в реестр иностранных агентов) не искажать его слова о судьбе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на пресс-конференции по итогам заседания.

«Вы говорите о коллапсе организации и так далее, вы говорите, что организация уже, может быть, не играет своей ключевой роли. Планируете ли вы выходить из организации в таком случае?» — спросила репортер Deutsche Welle.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ. <...> Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <...> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — сказал Лавров.

Лавров на заседании ОБСЕ попросил «оставить его в покое»
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30 ноября Лавров на пленарном заседании Совета глав МИД стран — членов ОБСЕ заявил, что организацию превращают «в придаток НАТО и Евросоюза». Он подчеркнул, что она находится «на краю пропасти» и задался вопросом, стоит ли инвестировать силы в ее оживление.

В столице Северной Македонии Скопье с 30 ноября по 1 декабря прошла ежегодная встреча глав МИД 57 стран — участников ОБСЕ. Россию пригласили на встречу, страну представляет Сергей Лавров. В прошлом году российский министр не был на встрече, поскольку польская сторона отказала ему во въезде.

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Сергей Лавров ОБСЕ Россия МИД
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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