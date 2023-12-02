 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом заявил, что не поощряет атаки ВСУ по российской территории

Кирби: США четко заявили, что не поддерживают атаки ВСУ по территории России
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон не одобряет атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России», — сказал Кирби (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос журналиста о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии.

В Сочи загорелась цистерна с дизелем возле аэропорта
Общество

В ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения грузового поезда по Северомуйскому тоннелю. О пострадавших не сообщалось.

По данным телеграм-канала Baza, цистерна загорелась в ночь на 30 ноября во время движения по Северомуйскому тоннелю. Всего в составе поезда находились 44 цистерны с топливом, три из которых — с авиационным, и шесть вагонов с черным металлом.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинских оборонных ведомствах сообщил, что во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства. Собеседник канала уточнил, что произошедшее — «очередная успешная операция СБУ».

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

Теги
Белый дом Джон Кирби США Украина теракт Россия
Материалы по теме
Шойгу озвучил новые данные по потерям Украины
Политика
Орбан рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу членства Украины
Политика
Следователи сочли аварию на БАМе результатом теракта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Генерал США Браун провел переговоры с главой ВСУ Залужным Политика, 01:08
Экс-министра транспорта Чувашии задержали по уголовному делу Общество, 00:53
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Белый дом заявил, что не поощряет атаки ВСУ по российской территории Политика, 00:36
Премьер Эстонии оценила идею высылать из страны за российское гражданство Политика, 00:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Путин расширил категорию получающих выплаты по уходу за детьми-инвалидами Общество, 00:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Провал Овечкина. Стал ли его неудачный старт худшим в карьере в НХЛ Спорт, 00:00
Китай вернет на родину двух панд из Великобритании Общество, 01 дек, 23:57
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 01 дек, 23:50
Канал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева Политика, 01 дек, 23:34
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 01 дек, 23:32
Путин разрешил ЛУКОЙЛу купить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго» Бизнес, 01 дек, 23:26
МИД проведет консультации после слов Пашиняна о телеканалах из России Политика, 01 дек, 23:18