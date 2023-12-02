Белый дом заявил, что не поощряет атаки ВСУ по российской территории

Вашингтон не одобряет атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России», — сказал Кирби (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос журналиста о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии.

В ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения грузового поезда по Северомуйскому тоннелю. О пострадавших не сообщалось.

По данным телеграм-канала Baza, цистерна загорелась в ночь на 30 ноября во время движения по Северомуйскому тоннелю. Всего в составе поезда находились 44 цистерны с топливом, три из которых — с авиационным, и шесть вагонов с черным металлом.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинских оборонных ведомствах сообщил, что во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства. Собеседник канала уточнил, что произошедшее — «очередная успешная операция СБУ».