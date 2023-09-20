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В Сочи загорелась цистерна с дизелем возле аэропорта

Губернатор Краснодарского края Кондратьев: в Сочи загорелась цистерна с дизелем
В Адлерском районе Сочи горит цистерна с дизельным топливом на площади 96 кв.м., пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края. Пожар произошел после звуков взрыва возле нефтебазы и аэропорта

В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, площадь пожара составляет 96 кв. м., сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», — написал он в телеграм-канале.

В службе 112 сообщили «РИА Новости», что пожар произошел неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи. В пресс-службе аэропорта агентству заявили, что авиагавань работает в штатном режиме.

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщают, что пожар произошел после звуков взрыва около 5:00 мск. По данным SHOT, горит резервуар с 1200 т керосина, площадь пожара — примерно 100 кв. м., угрозы распространения огня нет, возгорание тушат. Канал пишет, что, по предварительным данным, произошедшее может быть последствием атаки беспилотника.

Власти российских регионов сообщают об атаках беспилотников после начала военной операции на Украине. К августу, по подсчетам РБК, число этих атак превысило 500. В последние месяцы они участились.

Одна из крупнейших атак дронов произошла в ночь на 30 августа. Тогда беспилотники атаковали семь регионов России: их фиксировали в Севастополе, Пскове, а также Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Московской областях.

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Тогда же в Краснодарском крае обнаружили обломки неустановленного устройства. Оперштаб региона сообщил об этом сутки спустя, предположив, что это гражданский коммерческий беспилотник. Обломки нашли в Витязевском лимане у Черного моря (около 18 км от Анапы).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сочи Пожар дизельное топливо Вениамин Кондратьев
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