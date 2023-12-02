Путин расширил категорию получающих выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Путин разрешил выплаты по уходу за ребенком-инвалидом работающим неполный день

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тыс. руб. предусмотрены для родителей и опекунов, работающих неполный день. Такой указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали в базе правовых документов.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Выплаты коснутся родителей или опекунов с ребенком-инвалидом I группы в возрасте до 18 лет.

В сентябре Минтруд подготовил проект поправок к указу президента, позволяющий родителям детей с инвалидностью работать и параллельно получать пособия по уходу. Тогда выплаты получали только неработающие родители и опекуны.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин предложил распространить возможность получения пособия по уходу за ребенком-инвалидом на частично занятых родителей. Он добавил, что стоит закрепить в законе понятие «частичная занятость» и призвал парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.

В декабре 2022 года Путин подписал закон, дающий родителям детей-инвалидов право использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.