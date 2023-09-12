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Минтруд подготовил поправки о работе и выплатах родителям детей-инвалидов

Минтруд предложил давать выплаты по уходу работающим родителям детей-инвалидов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минтруд подготовил проект поправок к указу президента, которые позволят родителям детей с инвалидностью работать и параллельно получать пособие по уходу. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас выплату в размере 10 тыс. руб. получают только неработающие родители и опекуны, ухаживающие за детьми с инвалидностью или взрослыми инвалидами I группы с детства. Минтруд предлагает предоставлять пособие и частично занятым: тем, кто работает неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Распространить возможность получения пособия по уходу за ребенком с инвалидностью на частично занятых родителей предложил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. «Сегодня они имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие», — отметил глава государства. Путин предложил для поддержки людей, ухаживающих за детьми-инвалидами, закрепить в законе понятие «частичная занятость» и призвал парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.

В декабре 2022 года Путин подписал закон, дающий родителям детей-инвалидов право использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. До этого граждане не могли накопить и использовать подряд те четыре выходных дня, которые государство ежемесячно предоставляло родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов.

Теги
Персоны
Минтруд инвалидность дети-инвалиды пособие Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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