Совфед одобрил 24 дополнительных выходных подряд для родителей инвалидов

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Совет Федерации одобрил законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

Документ был принят единогласно — его поддержали все 155 участников голосования. Госдума приняла закон в третьем чтении 23 ноября. Поправки должны вступить в силу 1 сентября 2023 года, однако сначала закон о внесении изменений в Трудовой кодекс должен подписать глава государства

Закон разработали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый зампред верхней палаты Андрей Турчак, глава комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова и депутат Андрей Исаев (все от «Единой России»).

Сейчас государство ежемесячно предоставляет родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов четыре дополнительных выходных для ухода за ними. При этом выходные нельзя накопить и использовать подряд, пояснили в Совфеде.

Поправки позволят накапливать до 24 выходных дней и использовать их подряд. При желании взять более четырех выходных подряд сотрудник, ухаживающий за ребенком-инвалидом, должен согласовать отпуск с работодателем, уточняется в сообщении. При этом все дополнительные выходные будут оплачиваться.

Правительство определит точный порядок согласования графика таких выходных позже, добавили в верхней палате.