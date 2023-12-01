Путин разрешил ЛУКОЙЛу купить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго»

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Президент Владимир Путин разрешил ЛУКОЙЛу приобрести 7,4% акций компании «ЭЛ5-Энерго», принадлежащие энергетической организации UROC Limited. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовых актов.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)», — говорится в тексте распоряжения.

Энергетическая компания «ЭЛ5-Энерго» производит и поставляет электрическую энергию, ей принадлежат три ГРЭС — Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская, а также два ветропарка.

Структуру акционерного капитала организации составляют три компании и миноритарные акционеры. Доля UROC Limited — 7,4% акций, еще больше половины — 56,44% — уже принадлежат ЛУКОЙЛу, еще 5,54% — ООО «ППИТ-7», а оставшиеся 30,62% — миноритарным акционерам.

Ранее основным акционером компании была итальянская Enel, ее доля составляла 56,4%. В середине июня 2022 года организация объявила о продаже своей доли, но сделку заблокировал указ Путина: 5 августа президент ограничил владельцам из недружественных стран (в которые входит и Италия) продажу их активов в российских стратегических компаниях.

Такие операции можно совершать только с разрешения главы государства. Купить акции Enel собирались ЛУКОЙЛ и «Газпромбанк — Фрезия» за €527 млн.