 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Путин разрешил ЛУКОЙЛу купить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго»

Путин позволил ЛУКОЙЛу купить больше 2 млн акций компании "ЭЛ5-Энерго"
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент Владимир Путин разрешил ЛУКОЙЛу приобрести 7,4% акций компании «ЭЛ5-Энерго», принадлежащие энергетической организации UROC Limited. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовых актов.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)», — говорится в тексте распоряжения.

Энергетическая компания «ЭЛ5-Энерго» производит и поставляет электрическую энергию, ей принадлежат три ГРЭС — Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская, а также два ветропарка.

Итальянская Enel оценила потери от продажи бизнеса в России в €527 млн
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Структуру акционерного капитала организации составляют три компании и миноритарные акционеры. Доля UROC Limited — 7,4% акций, еще больше половины — 56,44% — уже принадлежат ЛУКОЙЛу, еще 5,54% — ООО «ППИТ-7», а оставшиеся 30,62% — миноритарным акционерам.

Ранее основным акционером компании была итальянская Enel, ее доля составляла 56,4%. В середине июня 2022 года организация объявила о продаже своей доли, но сделку заблокировал указ Путина: 5 августа президент ограничил владельцам из недружественных стран (в которые входит и Италия) продажу их активов в российских стратегических компаниях.

Такие операции можно совершать только с разрешения главы государства. Купить акции Enel собирались ЛУКОЙЛ и «Газпромбанк — Фрезия» за €527 млн.

Читайте на РБК Pro
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
Что может заменить эйчарам ушедший из России SAP
Ferrari, H&M, Puma: как бренды создают громкие коллаборации
Почему соевый соус у вас в холодильнике вреден и где искать полезную сою
Теги
Персоны
Владимир Путин ЛУКОЙЛ Enel продажа бизнеса энергетика
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать
Бизнес
Путин разрешил российским компаниям выкупить «Русский уголь»
Бизнес
Путин разрешил сделки с долями USM
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 16:33
Канал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева Политика, 23:34
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 23:32
Путин разрешил ЛУКОЙЛу купить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго» Бизнес, 23:26
МИД проведет консультации после слов Пашиняна о телеканалах из России Политика, 23:18
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 23:10
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 22:58
США ввели санкции против трех танкеров за нарушение потолка цен на нефть Политика, 22:56
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 22:47
Визовый центр Китая в Москве отменит предварительную запись Общество, 22:45
В Роспотребнадзоре не выявили лихорадку денге у пассажира из Шри-Ланки Общество, 22:43
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 22:36
Жена Зеленского не захотела его переизбрания на новый президентский срок Политика, 22:25
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 22:23
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 22:12