Лавров увидел в уходе Блинкена и Борреля со встречи ОБСЕ страх поговорить

Энтони Блинкен (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель покинули мероприятия Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, так как испугались честного разговора с фактами на руках. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в работе совета, трансляцию вел МИД в социальной сети «ВКонтакте».

Министр рассказал, что 1 декабря официальный представитель российского МИДа Мария Захарова показала ему две разные фотографии из македонских газет.

«Первая фотография — позавчера вечером, когда все приехали ужинать, сфотографировались. Теперь я понимаю, ради чего. Ради того, чтобы эта газета эту фотографию опубликовала: «Все приехали, а Лаврова нет. Лавров в изоляции», — сказал министр.

«Ну это было накануне, междусобойчик: приехать, выпить хорошего македонского вина, перекусить. А открытие было наутро», — продолжил Лавров. Фотографию с открытия встречи, по его словам, опубликовали другие газеты, и «там все страны представлены за своими табличками, включая Российскую Федерацию».

Лавров обратил внимание на отсутствие на мероприятии украинского коллеги Дмитрия Кулебы, министров иностранных дел Польши и стран Прибалтики. «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит?» — задался вопросом он.

Министр предположил, что политики таким образом подчеркивают свое намерение изолировать Россию. «А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках», — заявил он.

По мнению главы МИДа, эта боязнь «объясняет все эти выверты с невыдачей виз нашим дипломатам и на мероприятия ООН в Нью-Йорке, на мероприятия в Париже на сессии различных органов ЮНЕСКО». «Это элементарная трусость», — констатировал он.

Совет глав МИД стран — участниц ОБСЕ проходил 30 ноября — 1 декабря в Скопье. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.