Визовый центр Китая в Москве отменит предварительную запись

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С 11 декабря Китайский визовый сервисный центр в Москве отменит требование о предварительной записи для подачи документов на визу, говорится на сайте посольства Китая в России.

Обязательную запись отменяют «в целях дальнейшего облегчения поездок иностранных граждан в Китай».

Заявителям необходимо заполнить на сайте визового центра анкету на визу. После этого достаточно принести документы (включая анкету) в распечатанном виде в визовый центр. «Необходимости назначать дату для подачи документов онлайн больше нет», — подчеркнули в посольстве.

Тем, кто уже оформил предварительную запись, необходимо посетить центр в соответствии с датой записи, говорится в сообщении дипмиссии.

Китайский визовый сервисный центр в Москве открылся в августе. Он расположен на улице Василисы Кожиной, дом 1.

В том же месяце Россия и Китай возобновили безвизовый режим для туристов. Поехать в соседнюю страну без виз смогут туристические группы от пяти человек, которые путешествуют по одному маршруту или программе.

Безвизовое соглашение действовало с 2000 года для туристических поездок в группах от пяти до 50 человек. Его приостановили в 2020 году из-за пандемии COVID-19.